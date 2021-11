Tribunal/rouen : le cambrioleur traqué par un voisin

Dimanche 2 décembre après-midi, au Petit-Quevilly, un voisin voit Y. M. détaler comme un lapin avec un sac sous le coude. Ce dernier se "planque" un peu plus loin dans un chantier. L’homme, se croyant à l’abri, ausculte le contenu du sac à main. Les policiers, alertés et accompagnés du témoin, sillonnent le quartier. Ils ne tardent pas à découvrir le fuyard, en possession d’un portable et d’une montre.

L’homme, un toxicomane récidiviste, se laisse appréhender. Il monte dans la voiture, qui le conduit au commissariat. Mais alors qu’ils passent devant le domicile du témoin, l’inculpé le dévisage méchamment. Il s’énerve et profère même des menaces.

"J’ai vu le sac, le téléphone et la montre sur la table. J’ai clenché. Je suis rentré", a-t-il indiqué au tribunal correctionnel de Rouen, le 5 décembre. "Je voulais des choses faciles à revendre ! Ce n’était pas pour acheter de la drogue mais des cigarettes et tout ça…"

Y. M. affiche près d’une vingtaine de mentions à son casier. La plupart sont liées à des affaires de drogues. “Il a commencé à 14 ans avec le cannabis, à 17 ans l’alcool, à 18 ans l’héroïne et autres médicaments. Depuis 5 ans, il prend de la cocaïne”, a rappelé la défense. Le détenu a écopé de 6 mois ferme, entamant sa 15e incarcération.