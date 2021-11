Table caennaise : La Trattoria, l’Italien du Vaugueux

Les saveurs italiennes embaument l’air et le spectacle est souvent au menu. Le chef descend régulièrement servir le plat de la maison : des tagliatelles nappées de crème, sauge et champignon, le tout flambé à la Grappa dans une meule de parmesan.

De la terre à la mer

Comme dans tous les bons restaurants italiens qui se respectent, la carte fait honneur aux pâtes. Penne al gorgonzola (fromage), all’arrabiata (tomates et saucisse), lasagnes de boeuf, canneloni de veau gratinés, spaghetti al pesto ou encore tagliatelles au citron et au saumon fumé sont disponibles à la carte à partir de 11 euros.

La morue dessalée et mijotée au four, et le lapin farci au citron et au romarin, sont quelques uns des plats majeurs aux rayons Poissons et Viandes. Les formules du midi permettent d’alléger la note : 14,50 € pour une entrée et un plat, et 13,50 € pour un plat et un dessert.

J’avais opté pour une assiette de charcuterie italienne et pour des lasagne pasticciata (à la bolognaise de boeuf). J’étais persuadé de ne pas me laisser tenter par un tiramisu. Mais une fois mon voisin servi, je n’ai pu que craquer. Sans aucun regret !

Pratique. 13 rue du Vaugueux, à Caen. Tél. 02.31.47.97.01.

