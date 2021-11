Les premiers flocons de l'hiver sont tombés sur Caen (photos)

Les premiers flocons sont tombés vers 5h ce jeudi 13 décembre à Caen, recouvrant la capitale bas-normande d'un fin manteau neigeux de quelques centimètres. Comme à chaque chute de neige, même minime, la circulation s'est quelques peu compliquée.

Un résident de Bretteville-sur-Odon assurait qu'il lui a fallu 35 minutes pour rejoindre le centre-ville ce matin, contre 20 minutes habituellement. La circulation s'est cependant rapidement fluidifiée, la neige étant peu épaisse.



Les gouttes de pluie annoncées dans l'après-midi et les températures positives attendues de l'ordre de +2 à +4°C, devraient faire fondre la neige et mettre fin à ce premier épisode neigeux de l'hiver. Les tramways de Caen en ont profité pour reprendre du service, eux qui sont restés à l'arrêt en début de matinée. La circulation a repris vers 10h.



A lire également

> Il a neigé sur le Calvados

> Les transports en commun en difficulté à Caen

> Neige et Verglas perturbent la circulation en Basse-Normandie : le point à 9h