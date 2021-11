Nouveaux rythmes scolaires : nouvelles inquiétudes des syndicats

Un nouveau Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN) s’est réuni ce mercedi matin au conseil général de la Manche. Direction académique, conseil général et syndicats étaient autour d’un table commune.

Des syndicats inquiets pour l’avenir : la hausse des effectifs en collège, le démantèlement de l’accompagnement des élèves en difficultés. La dotation stable du conseil général de la Manche dans les collèges, qui ne suit pas l’inflation.

Et puis, il y a aussi, les nouveaux rythmes scolaires dans le 1er degré. Ils ne doivent pas se résumer à aux seuls 4 jours et demi. Il y a la rémunération des enseignants et l’organisation de ces nouveaux rythmes pour la collectivité. Les syndicats réclament l'organisation d'un nouveau CDEN en mars pour préparer sereinnement ces nouveaux rythmes scolaires.

Ecoutez Pascal Bezuel , de la FSU 50.