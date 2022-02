Vengeance après quatre ans

En février 2001, deux bandes du Calvaire Saint-Pierre et de la Pierre-Heuzé s'affrontent : Sébastien, 14 ans, meurt d'un coup de couteau dans l'artère fémorale. Jacques Chirac, en visite à Caen le 5 avril, ira à la Pierre-Heuzé pour lui rendre hommage. Vincent, participant sursitaire de la bande adverse, est menacé. Le 25 mai 2005, il est repéré lorsqu'il regarde du foot à l'Oxygène B. Nicolas, arrive de la Pierre-Heuzé avec d'autres, armé d'un couteau fourni par Victor, 'pour lui régler son compte”. A l'audience, Nicolas, sorti de détention provisoire refait sa vie. Pour Vincent, défendu par Maître Nathalie Rivière : 'Blessures guéries, il a toujours peur et ne marche pas auprès de sa femme et de leur enfant, au cas où”. Elle demande 33 000 euros de préjudices. Nicolas risque quatre ans d'emprisonnement, dont 30 mois de sursis et Victor 18 mois de prison. Le jugement devait être rendu le 22 décembre.



