Tennis : un Open de Caen plein de surprises

L’édition de toutes les surprises a débouché sur une finale inattendue, mais un vainqueur des plus logiques. Entré en lice la veille contre Josselin Ouanna, qu’il avait difficilement éliminé (6/2, 6/3), Richard Gasquet s’est défait sans mal de Nicolas Devilder, mardi 11 décembre en finale de l’Open de Caen.

Excellente préparation

Le numéro 10 mondial n’a pas eu à forcer son talent face à un joueur classé au-delà du 200e rang, d’où une rencontre plutôt terne (6/2, 6/2). "Il faut prendre tous les joueurs au sérieux, c’est ce que j’ai fait, commente la tête d’affiche de l’événement. Jouer ici devant beaucoup de monde, c’est une super préparation pour l’Open d’Australie."

Deux jours plus tôt, le Zénith avait été le théâtre de trois éliminations inattendues dès les quarts de finale : celles de Michaël Llodra, de Julien Benneteau et du "chouchou", Paul-Henri Mathieu. Ce dernier, double vainqueur à l’époque pas si lointaine de la Folie-Couvrechef, s’était pourtant procuré quatre balles de match. Sera-t-il de retour dans un an ? Richard Gasquet, lui, a déjà donné rendez-vous aux fans caennais de tennis pour l'an prochain.

Du côté des organisateurs, le moral est au beau fixe. Malgré la concurrence du match de football Caen-Monaco en même temps que la finale hier soir, le Zénith affichait presque complet. "Nous avons accueilli plus que 13.000 spectateurs sur les quatre jours, ce qui constituait notre objectif en termes de fréquentation", indiquait Aristide Olivier, chef d'orchestre du tournoi.

Tous les résultats

Entre parenthèses, leur classement au niveau national

Huitième de finale

Devilder (n°20) - Roche (n°34) : 7/5, 7/6

Renavand (n°32) - Marie (n°37) : 6/3, 7/5

Forcin - Ouanna (n°11) : 4/6, 1/6

Quart de finale

Mathieu (n°8) - Devilder (n°20) : 6/3, 3/6, 5/7

Llodra (n°7) - Ouanna (n°11) : 2/6, 6/7

Benneteau (n°5) - Renavand (n°32) : 3/6, 0/6

Demi-finale

Renavand (n°32) - Devilder (n°20) : 2/6, 3/6

Ouanna (n°11) - Gasquet (n°2) : 4/6, 6/4, 7/5

Finale

Devilder (n°20) - Gasquet (n°2) : 2/6, 2/6