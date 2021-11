Barack Obama est aussi leader sur Twitter

Les grands événements de l'année sont mis en évidence sur un mini-site dédié à 2012, à commencer par les Jeux olympiques, qui ont généré quelque 150 millions de tweets, ou le premier débat des élections américaines et ses dix millions de réactions. Lors de l'annonce des résultats, Twitter s’est emballé, jusqu'à atteindre un pic de 327.452 tweets par minute.

Les fans du Super Bowl ont énormément commenté le match opposant les Giants aux Patriots le 5 février dernier, avec pas moins de 13,7 millions de tweets échangés, dont un million lors des cinq dernières minutes. Le spectacle de Madonna pendant la mi-temps a enregistré quant à lui 108.077 tweets par minute.

L'actualité dramatique a également suscité de nombreux tweets, à commencer par l'ouragan Sandy qui s'est abattu sur les États-Unis entre le 27 octobre et le 1er novembre et a été à l'origine de plus de vingt millions de messages partagés.

Les hashtags les plus populaires de l'année sont génériques, à l'image de #nowplaying (qui désigne le titre écouté), #oomf ("un de mes abonnés", littéralement) ou #quote (citation).

La majorité des hashtags les plus populaires de l'année, classés par catégorie, concernent les États-Unis, à l'image de la politique avec #tcot ("top conservatives on Twitter", "conservateurs les plus populaires de Twitter" en français) et #teaparty, ou du sport avec #nfl et #nascar.

N'importe quel utilisateur peut néanmoins obtenir son propre bilan personnalisé de l'année et découvrir les sujets qu'il a le plus évoqué, en plus de son Tweet d'or (celui qui a généré le plus de retweets) et de son Abonné d'or (l'utilisateur l'ayant le plus souvent mentionné).