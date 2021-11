Miss France : "On savait qui allait gagner" selon Miss Normandie

"Je ne retire que du positif de cette superbe aventure, avec des moments inoubliables le Jour J", assure-t-elle, tout en regrettant le manque de suspense. "Miss Bourgogne et Miss Tahiti qui ont été élues Miss France et première dauphine ont été très médiatisées dans les jours qui ont précédé l’élection, et le soir même, on savait toutes qu’elles finiraient en tête."

Cette prise de position ne l’empêche pas de rester fair-play : "Marine Lorphelin fait une très belle Miss France." Comme les Miss Pays de Loire et Bretagne, Pauline Llorca s’est distinguée à Limoges en optant pour une tenue plus moderne à l’effigie du drapeau bas-normand, lors du défilé en robe traditionnelle.

Kinésithérapeute, elle compte reprendre le travail en janvier, en effectuant un remplacement dans un cabinet du Calvados. "Et je m’investirai aussi pour l’association Cami Sport et Cancer dont je suis la marraine, sans oublier de répondre aux différentes sollicitions en région dues à mon statut de Miss Normandie."