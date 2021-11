Cherbourg : une lueur d'espoir pour les réfugiés afghans

Depuis plus d'un an ils réclament un logement décent pour des réfugiés afghans à Cherbourg. L'association Itinérance et le collectif contre le racisme et les idées d'extrême droite ont une lueur d'espoir. Ils rencontrent en effet ce smardi sour le sous-préfet de la Manche pour proposer deux solutions d'hébergement d'urgence.

L'Etat a obligation de loger les quatre familles et les quarante célibataires afghans car ils ont le statut de demandeurs d'asile. Mais depuis des mois, c'est la débrouille, sous des bâches en plastique.

Deux solutions proposées

Première issue proposée par les associations : mettre à disposition 16 appartements, un pour quatre célibataires ou pour une famille. Coût estimé : 6.000 euros par mois, c'est 3.000 de moins que l'hébergement à l'hôtel ou en auberge de jeunesse, qui ne concerne actuellement que les familles.

Deuxième solution : proposer 6 logements pour les familles, à la place de l'hôtel, et mettre à disposition l'ancien Ehpad Levallois, ou tout autre lieu, pour les célibataires.

La mairie de Cherbourg-Octeville n'a pas les moyens de payer une rénovation de l'Ehpad, les associations demandent donc à l'Etat de payer la facture.

Pratique. Un rassemblement de soutien est organisé devant la sous-préfecture de Cherbourg, juste avant la réunion, à 17h45.