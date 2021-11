Estelle Denis va présenter une émission spéciale Jean-Jacques Goldman sur TF1

la Une aurait confié à Estelle Denis un prime time centré sur Jean-Jacques Goldman. La jeune génération artistique reprendra en plateau les tubes du chanteur, comme dans l'album Génération Goldman, sorti en novembre dernier. Zaz, Christophe Willem, Corneille, M. Pokora; Amel Bent ou encore Shy'm participeraient ainsi à l'émission.

Estelle Denis s'installera par la suite plus durablement sur l'antenne de TF1 avec The Audience, émission de coaching venue d'Angleterre. Un candidat en situation délicate devra prendre une décision qui changera sa vie, aidé par cinquante personnes qui lui sont totalement inconnues. Pendant une semaine, ce panel d'hommes et femmes de tout âge suivront ses moindres faits et gestes sans relâche, afin de l'aider à sortir la tête de l'eau. A l'issue de cette période d'observation, ces anonymes le pousseront à prendre la bonne décision, et lui apporteront des solutions appropriées.

Aucune date de lancement n'a encore été annoncée pour The Audience, qui marquera le retour d'Estelle Denis sur la Une, après une parenthèse de sept ans sur M6.