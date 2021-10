"Génération Goldman 2" attendu dans les bacs le 26 août

Le premier extrait de "Génération Goldman 2" sera "Quand la musique est bonne", interprété par Amel Bent et le rappeur Soprano.

Le premier album de reprises de chansons de Jean-Jacques Goldman, "Génération Goldman", est sorti en novembre 2012 chez My Major Company et M6 Music Label. Au total, cet album comptait une quinzaine de titres interprétés par une vingtaine d'artistes de la nouvelle génération comme Shy'm, Amel Bent, Christophe Willem, Zaz, Corneille, M Pokora, Emmanuel Moire et Amandine Bourgeois. L'album avait été enregistré dans les locaux parisiens de My Major Company, fondés par Sevan Barsikian et Michaël Goldman, le fils de Jean-Jacques Goldman.

Considéré comme l'un des artistes phares de la chanson française, Jean-Jacques Goldman, quant à lui, n'a pas sorti d'albums depuis "Chanson pour les pieds" en 2001.