Un jeune ornais de 21 ans interpellé pour extorsions de fonds avec violence

Un jeune homme de 21 ans domicilié à la Ferté Macé a été interpellé en début de semaine pour des faits d’extorsion de fonds avec violence. Le 24 novembre dernier, à Domfront, le jeune homme, a contraint sa victime à lui remettre sa carte de crédit, avec le code et son téléphone portable. Il aura alors retiré 60 euros. Le même individu est également mis en cause pour un cambriolage dans une cantine scolaire et 3 tentatives de cambriolages.

Présenté en comparution immédiate devant le tribunal d’Argentan, il a sollicité un report d’audience afin de préparer sa défense. Le jugement a été reporté au 5 mars. D’ici là, il passera son temps derrière les barreaux à la maison d’arrêt de Caen.