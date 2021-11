Ces étudiants caennais qui partent un an à l’étranger

Il est conseillé de partir en troisième année de licence ou en Master 1. Cependant, il faut avoir validé tous ses cours des années précédentes, avoir un niveau suffisant dans la langue utilisée à l’université de son choix, démontrer sa motivation et avoir un projet cohérent.

A l’université de Caen, il existe quatre programmes d’échange : Erasmus, avec 230 universités partenaires en Europe ; Inter Universitaire, avec 72 universités dans 50 pays des cinq continents ; ISEP, avec 138 universités aux Etats-Unis ; et enfin CREPUQ, avec 12 universités québecoises. Il faut prendre le temps de se renseigner.

Au moins un an à l'avance

Des réunions d’information ont lieu à la Maison des Langues et de l’International et le site de l’université est une mine de renseignements pratiques et de commentaires de ceux qui ont tenté l’expérience.

Pour partir étudier ailleurs six mois ou un an, il est important de le prévoir au moins un an à l’avance. Les dépôts de candidatures, pour un départ en septembre 2013, ont lieu du 7 novembre au 10 janvier sur le site de l’université : www.unicaen.fr. Les dossiers sont ensuite sélectionnés par le département des programmes d’échange.

Une expérience de vie incomparable

Au-delà de l’expérience de vie très riche que procure une année passée loin de son univers familier, on découvre un autre système d’enseignement en payant uniquement les frais d’inscription français, et on peut considérablement progresser dans une langue.

L’Europe de l’Est connaît un engouement nouveau du fait que les cours sont la plupart du temps dispensés en anglais, par exemple à Budapest, Varsovie ou Prague.