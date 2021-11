Bretteville-sur-Odon : le refus du ghetto HLM

Traversée par l’ancienne nationale qui reliait Caen au Mont Saint-Michel, la grande bourgade de l’Ouest de Caen n’a pas vu naître de place fédérant des commerces dans son périmètre. Pourtant, la croissance démographique a toujours été au rendez-vous depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la population sextuplant en soixante ans.



Un retard à combler

Cette absence de centre-bourg n’est pas l’unique particularité de Bretteville, seul membre de l’agglomération Caen la mer à ne pas être encore en règle concernant la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui stipule que toutes les communes de plus de 3.500 habitants doivent compter 20% de logements sociaux. Lors de l’entrée en vigueur de ce texte en 2000, la part des HLM dans son parc immobilier n’était que de 10%.

"A partir de 2001, nous avons alors lancé une vaste étude pour récupérer la mainmise foncière sur tous les bâtiments qui ne tenaient plus debout dans le centre, afin de les remplacer par du logement neuf", se souvient le maire, Pierre Estrade. Les premiers effets visibles de cette politique sont alors apparus en 2006. Les HLM de la rue Franconie sont la parfaite illustration de ce phénomène de densification urbaine, eux qui ont été construits sur le site d’une ancienne brocante.

La course aux terrains

Au total, 250 logements sont sortis de terre, dont un tiers de HLM, permettant à la municipalité d’atteindre la barre des 16%. Mais la problématique n’en demeure pas moins complexe. Les terres situées au sud sont inconstructibles à cause de la rivière Odon. Celles de l’ouest le sont tout autant à cause du périphérique et de l’aéroport. Quant à celles de l’est, elles le sont également du fait de la préservation d’un espace censé accueillir, ces prochaines années, les bassins de rétention d’eau de Caen la mer.

Il reste donc les terres au nord, dont 37 hectares acquis par la municipalité en 2003, dans le cadre d’une zone d’aménagement différé. Mais alors que 8,5 hectares de ces terres agricoles s’apprêtent à être grignotées par l’urbanisation, un propriétaire réclame davantage d’argent que ce que la collectivité veut bien y mettre.

Le dossier est actuellement en cours d’examen devant la justice. "Je reste confiant, même s’il faudra du temps pour que ces logements voient le jour, ce qui nous permettra à l’horizon 2015 d’approcher les 20%" : 200 habitations dont 27% de HLM y sont d’ores et déjà prévues.

Mais l’étau s’est resserré. En septembre dernier, l’Assemblée nationale a décidé de fixer à 25% la proportion minimale de logements sociaux d’ici à 2025. "C’est une aberration, car comme nous refusons de construire des ghettos. Cela nous oblige à ériger 1.200 logements en considérant qu’un tiers d’entre eux seront dédiés aux HLM pour atteindre ce nouveau quota", s’inquiète le maire. Le défi semble insurmontable.

Repères

Population. En 1946, 760 personnes y résidaient. Bretteville compte 4.500 habitants et pourrait passer la barre des 5.000 en 2015, à la faveur de 200 nouveaux logements.

Echangeur. Le chantier de l’échangeur des Pépinières, sur le périphérique Sud de Caen, commencera en 2013. Il désenclavera 37 hectares de zones constructibles.

18e RT. Deux projets d’envergure sont en passe d’être approuvés dans le cadre de la reconversion du site de 50 hectares de l’ancien Régiment de transmissions, fermé depuis 2010.

Tramway. En 2018, la deuxième ligne de tramway de l’agglomération pourrait bien arriver au nord de la commune à proximité de la Zac de la Grande plaine.