Ces films seront aussi bruités et doublés en direct pendant la projection, par Yannick Lecoeur et Abigail Green, les artistes à l’origine du projet. Découvrez en exclusivité des contes en marge des autres et une présentation du travail en cours !

Pratique. Vendredi 7 décembre à 18h30 au Bazarnaom, 65 rue des rosiers à Caen. Réservation conseillée par téléphone au 02.31.85.50.83.