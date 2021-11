Bayeux : la p'tit Chef Academy vous met aux fourneaux

Pour les enfants de 7 à 12 ans, 1h de cours le mercredi ou le samedi après-midi pour découvrir des recettes amusantes. Pour les adultes, un cours de 2h pour débuter ou se perfectionner à 45€. Mais les adultes pressés peuvent aussi apprendre à cuisiner sur la pause de midi en 30 minutes et pour 15€.

Après le cours, on déguste ensemble son plat autour de la table d’hôtes. Une bonne idée aussi pour passer une soirée originale entre copains ou en famille. Enfin, pour plus de challenge, optez pour "L’heure Chrono" et apprenez deux recettes en 60 minutes ! Les groupes et entreprises peuvent aussi être accueillis, jusqu’à 100 personnes.

Pratique. Au 8 résidence de l’abbaye, à St-Vigor-le-Grand. Tout le calendrier des menus sur www.ptitchefacademy.com et réservez en ligne ou par téléphone 02.31.22.36.35.

Ecoutez Jonathan Callais, propriétaire de la P'tit Chef Academy.