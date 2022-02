Il se trouve 1 place de l'Europe, à Hérouville Saint-Clair. Ce nouveau lieu de 3 300 m2, entièrement dédié à l'orientation, à l'accompagnement et à l'insertion sociale et professionnelle, réunit en un endroit unique, différents acteurs locaux et intercommunaux. L'objectif est de mutualiser les moyens. Le coût de l'opération représente 6 millions d'euros.



