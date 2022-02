Quatre pôles de vie pour Caen

Qu’est-ce qu’un pôle de vie ?

“C’est un nouveau service offert à tous les Caennais. Ils vont remplacer les mairies de quartier avec un élargissement de leurs compétences. Nous entendons simplifier les démarches administratives pour tous les usagers. Nous souhaitons, avec les pôles, répondre rapidement à tous les dysfonctionnements signalés dans les quartiers par les habitants ou par les associations à travers les conseils de quartier. Nous désirons animer la démocratie de proximité. Pour participer, dans notre cas, à la dynamisation de la vie sociale de tous les quartiers Rive droite.”

Qu’allez-vous apporter en plus ?

Les pôles offrent tous les services qu’apportaient les mairies annexes, comme celui de l’ état-civil. Mais en plus, dans le domaine de l’action sociale, s’y ajoutent un accueil pour la petite enfance, les aides aux familles, le troisième âge, les affaires scolaires. Jusqu’à présent, les inscriptions se faisaient en mairie centrale. Maintenant, les inscriptions à l’école primaire et maternelle se font au sein du pôle ainsi que toute la coordination des actions de suivi de la vie scolaire sur le temps méridien et le péri-scolaire. Sont également concernés les services de la voirie à travers le recueil des dysfonctionnements, le référent technique travaillant au sein de la structure. Il est là pour recueillir et suivre les dossiers. Les agents de développement social urbain sont aussi rattachés aux pôles. Ils agissent dans le cadre de la politique de la Ville. C’est le cas à la Guérinière. S’y tiennent encore des permanences de la police municipale et de l’élu de quartier, Sylvie Relland pour le pôle Rive droite.”

Pourquoi avoir créé ces pôles de vie ?

“La nouvelle municipalité veut être plus réactive et offrir un meilleur service aux Caennais. Elle s’appuie sur le projet d’administration de la Ville, élaboré et mis en place dès 2008.

A la suite des concertations et des réunions avec toutes les directions, un mode de fonctionnement et une organisation un peu différente des services a été créé, davantage en prise avec les territoires et permettant un échange et une réelle remontée d’informations de la part des habitants. La ville de Caen a éré découpé en quatre pôles réunissant chacun une partie des 34 mairies de quartiers. Le premier pôle qui débute associe les quartiers de la Rive droite. Les pôle Nord-Est et Nord-Ouest sont attendus l’an prochain. Avant le pôle Centre ville, prévu pour 2011.”

A quand un premier bilan ? Allez-vous réaliser des sondages?

“Une étude de satisfaction sera réalisée. Nous verrons, pour les différentes mairies de quartier qui assurent des permanences, si elles répondent toujours à un besoin. Les ouvertures de 9 à 18 h, suffiront-elles ? Faudra-t-il ouvrir un soir en nocturne? C’est le genre de questions qui se poseront pour apporter une réponse adéquate aux habitants des futurs pôles de quartier.”



