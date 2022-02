Faites vous-mêmes vos blinis !

Pour 24 blinis

250 g de farine de blé

100 g de farine de sarrasin

15 g de levure fraîche

de boulanger

3 œufs, 50 cl de lait, 50 g de beurre fondu (+ 30 g pour la cuisson), 1 pincée de sucre, 1/2 cuil. à café de sel



Préparez tout un petit levain : dans un bol, délayez la levure dans 2 cuil. à soupe d’eau tiède. Ajoutez 1 cuil. à soupe de farine et 1 pincée de sucre. Mélanger. Couvrez, laissez lever 20 mn dans un endroit chaud.

Dans un saladier, mélangez le reste de farine de blé et la farine de sarrasin avec le sel, 3 jaunes d’œufs et le petit levain. Ajoutez le lait tiédi. Remuez bien. Le mélange peut aussi se faire au robot. Couvrez. Laissez lever 2 h à température ambiante.

Incorporez alors le beurre fondu tiédi et les 3 blancs d’œufs montés en neige.

Chauffez deux poêles à blinis. Beurrez-les légèrement. Versez une petite louche de pâte dans chacune. Faites cuire 1 à 2 minutes Retournez les blinis. Poursuivez la cuisson une minute.

Maintenez les blinis au chaud en les empilant au fur et à mesure sur une assiette posée au-dessus d’une casserole d’eau bouillante.

À défaut de poêle à blinis, faites-les cuire trois par trois dans une grande poêle en formant des ronds d’environ 10 cm.

Ces délicieuses petites crêpes accompagnent avec brio les poissons, les œufs de saumon, sans oublier l’inestimable caviar.







