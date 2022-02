Une liberté bien employée

Sébastien Saint-Laurent, déféré en comparution immédiate le 16 octobre, avait obtenu un délai et un maintien en liberté pour préparer sa défense le vendredi 4 décembre. Le 4 avril 2009, avec sa nouvelle compagne, sans travail, ils “vont faire des voitures” pour nourrir leur nouveau-né. De plus, des chèques volés permettent des achats alimentaires, et l’acquisition, pour “se faire plaisir” d’un furet, d’un arbre à chats, de DVD ou encore du tabac. Depuis, Sébastien loge en couple chez sa belle famille et vient de retrouver du travail. Maître Lauren Dauguet peut déjà donner aux victimes 100€ d’acompte. Alors, le procureur, malgré “la carrière délinquante plus qu’honorable” du prévenu, écarte le mandat de dépôt, relayé par la défense. Le Tribunal condamne cependant Sébastien Saint Laurent à 18 mois de prison et un sursis de 12 mois. En aménageant sa peine ferme, il devra continuer à travailler et de rembourser.



Légende photo : Lauren Dauguet, avocate du prévenu.