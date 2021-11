Manifestation contre une antenne relais près d'un collège à Courseulles

Une cinquantaine de personnes étaient ce samedi à Courseulles-Sur-Mer, contre l’implantation d’un relais de téléphonie mobile par l’opérateur Orange, à une dizaine de mètres du collège Quintefeuille qui accueille quelques 500 jeunes.

Les enseignants, les parents d’élèves, et les riverains, réclament à l’opérateur de déplacer son équipement, invoquant les recommandations de l’agence européenne de l’environnement. Elle préconise une distance de plus de 300 m entre ces relais téléphoniques et les établissements accueillant des personnes sensibles, comme des écoles, des crèches.

De son côté la municipalité à fait procéder à des mesures électromagnétiques la semaine dernière. Les résultats et analyses de ces mesures seront connus la semaine prochaine.

Dans ce dossier, les députés doivent voter un projet de loi, fin janvier, réglementant ce type d’installations.