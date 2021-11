Loisir : "si on jouait le jeu ?" à Equeurdreville

La ludothèque d'Equeurdreville organise deux soirées "Les coups de coeur de la ludothèque" destinés aux adultes. A cette occasion, les professionnels de la structure invitent le public à découvrir une sélection de jeux. Une façon d'être conseillé sur les jeux à emprunter et pourquoi pas des idées de cadeaux pour Noël.

La ludothèque propose également des jeux d'ambiance, de plateaux, de cartes,... Espace pour les tout petits. Animations organisées en partenariat avec l'association Des jeux plein la Manche et l'USTE échecs. Le mercredi : présentation d'un jeu de coopération réalisé par les enfants du centre de loisirs. Un goûter est prévu à 16h30.

La ludothèque du Puzzle est un lieu de découverte, de divertissement, d'échange et de convivialité autour des jeux. Ouverte à tous (enfants, adolescents, adultes), elle propose plus de 2500 jeux et jouets à utiliser sur place, en prêt et organise des animations ludiques.

Renseignements : 02.33.01.81.76 - www.equeurdreville.com, rubrique Loisirs

Ecoutez ci-dessous Patricia Jourdain, responsable de la ludothèque.