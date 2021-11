Dans l’après-midi les acteurs de la nuit défileronnt dans Alençon, puis, en début de soirée, profitez d'un apéritif dans les établissements partenaires : Bar Jo, Bar à Papa, Bowling, Silver, Shetland, Twenty, Stadium et Seven, suivi d'animations et de festivités!

En fin de soirée: Les acteurs de la nuit à Alençon prennent le contrôle du Bayokos.

Ecoutez Henri Pierre Danloux, directeur du Bayokos, nous expliquer le concept de la Nuit Alençonnaise.