Alençon. À Alençon, la tranquillité, c'est simple comme un coup de fil…

Un dispositif de médiation sociale et de tranquillité résidentielle débute à Alençon (Orne). Il a déjà été expérimenté en mars/avril 2019, à l'initiative de la ville, d'Orne Habitat et de la Sagim. Chaque soir, du mardi au samedi inclus, cette équipe, immédiatement opérationnelle sur le terrain, interviendra à la demande des habitants ou des bailleurs sociaux Orne Habitat et Sagim. Voisins qui font trop de bruits, jeunes dans les halls d'immeuble, incivilités : sa mission sera de résoudre immédiatement ces troubles. L'équipe se déplacera à chaque appel, et rendra compte, ensuite, à l'habitant qui s'est plaint.

Ce travail sera effectué par des personnels spécialement formés aux interventions en milieu urbain, en tenue facilement identifiable, en complément des médiateurs de la mairie qui, eux, travaillent en journée, et des équipes de police qui n'interviennent que lors d'événement grave.

Cette opération est lancée avec Christophe Peltier (Sagim), Loïc Alloy (Orne Habitat), Emmanuel Darcissac (Maire) et Laure Gosset (Médiaction). - Eric Mas

Ce service, qui est déjà opérationnel dans une dizaine de villes en France, permet de régler immédiatement 85 % des troubles. Laure Gosset, la fondatrice de Médiaction (basée à Rouen), qui gère cette équipe d'intervention :

Laure Gosset Impossible de lire le son.

Dans un premier temps, cette équipe d'intervention va se faire connaître de la population.

À Angers, par exemple, l'équipe d'intervention mise en place est appelée une quinzaine de fois chaque soir !

À Alençon, les habitants des quartiers de Perseigne et Courteille, mais aussi du Front de Sarthe, peuvent demander directement l'intervention de cette équipe de médiation durant ses horaires d'intervention, au 06 37 44 06 69.