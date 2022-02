Nouvel hôpital : les premiers bébés sont nés

Noah, 48 centimètres et presque trois kilos, a été mardi 1er décembre le héros éphémère du nouveau pôle Femme enfant hématologie (FEH) au pied du CHU. Dans les bras de sa mère, et sous les flashs des journalistes, ce petit ange n'avait pas conscience d'être l'un des premiers bébés à avoir vu le jour dans cette nouvelle structure hospitalière. A quelques pas de là, les Professeurs Jean-François Mallet, chef du service chirurgie pédiatrique et Peter Von Theobald, chirurgien gynécologique, examinaient avec attention leurs nouveaux outils de travail : des blocs à entrée sécurisée, avec lumière du jour, d'une dimension juste et avec des équipements modernes. Une vraie révolution !



