Moto contre 4x4 : qui a fauté?

Il avait 30 ans. Elle, boulangère aux Essarts, lui vendait de temps en temps du pain. Le 9 octobre 2010, vers 16h30, leurs routes se croisent, à nouveau, dans de dramatiques circonstances. A l’intersection des boulevards Jean Rondeaux et de l’Europe, à Rouen, les véhicules circulent au ralenti. En direction de Petit-Quevilly, le feu est vert. Un automobiliste cède le passage à la boulangère, en Nissan de type 4x4. Elle s’infiltre sur la Sud III, sans marquer d’arrêt. Elle ne voit ni n’entend la moto qui arrive sur sa droite et ne ressent que l’impact du choc de cette dernière sur l’arrière de son propre véhicule. Le motard, trentenaire, décède quelques jours plus tard à l’hôpital.

Imprudence

Y a-t-il eu faute de la prévenue ? De la victime ? La défense soulève les nombreuses zones d’ombre de l’enquête. A quelle vitesse le motard circulait-il ? Quelle était sa trajectoire ? A-t-il perdu la maîtrise de son véhicule ? “La vitesse, au pénal, importe peu car quelque soit la vitesse de la moto, elle était prioritaire. La prévenue ne s’est pas arrêtée alors que la victime venait de sa droite”, a rappelé le ministère public.

L’avocat de l’inculpée fustige ses propos : “Sauf erreur de ma part, les pouvoirs publics n’ont de cesse d’insister sur le respect des limitations de vitesses. Il ne s’agit pas d’une Nissan qui heurte une moto, mais, d’une moto qui heurte une Nissan au point que cette voiture de 2,2 tonnes est déséquilibrée, complètement endommagée à l’arrière”. Pour l’avocat de la conductrice, pas de doute : “Cet accident est dû à la vitesse excessive avec laquelle le motard est venu s’encastrer dans la voiture. Madame avait quasiment quitté le carrefour quand le motard est venu frapper. Comment a-t-elle pu gêner sa progression ? Il y avait toute possibilité pour une moto de passer à l’arrière.” Un an de prison avec sursis a été requis contre la prévenue. Le délibéré sera rendu le 11 janvier.