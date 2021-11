Rouen vu du ciel : "Ce fut une véritable aventure"

Dernièrement, c’est la Seine, du Havre à Giverny, qu’il a remontée, patiemment. Sa traversée de l’agglomération rouennaise, réalisée en hélicoptère dans la partie la plus urbaine, l’a marqué. "J’ai réussi à survoler Rouen au soleil couchant, avec cette lumière pré-rasante dont je rêvais", raconte-t-il. "Ce jour-là, j’ai attendu jusqu’à la dernière minute et le ciel s’est ouvert, comme par magie".

Il gardera un souvenir intense du patrimoine bâti vu du ciel, "surpris par la place du Vieux Marché et ce contraste entre les toits géométriques et les façades anciennes". De la ville, dense et grouillante, aux forêts et "leurs brumes du bout du monde", le photographe volant, originaire du Cotentin, a saisi l’agglo dans toute sa diversité. Jusqu’à sentir à plein nez depuis les nuages... toutes nos effluves industrielles !

Pratique. "Vol au-dessus des Boucles de la Seine normande". Photos de Jérôme Houyvet et textes d’Yves Delaune, Big Red One Editions, 29,90 €.