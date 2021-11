Spectacle : "Par-Courts croisés" à l'espace Jean Vilar d'Ifs

Lors de trois soirées les salles des fêtes de Cuverville, Démouville et Giberville (le 23 novembre), puis de Saint-Contest, Ifs et Caen (le 24 novembre), et enfin de Saint-Aubin d’Arquenay, Lion-sur-Mer et Hermanville-sur-Mer (le 25 novembre) accueillent chacune une compagnie de théâtre et son spectacle.

Ainsi, neuf jolis petites pièces toutes plus charmantes les unes que les autres, mélangeant les arts du cirque, de la marionnette ou du théâtre d’objets, vous attendent dans les différentes villes du coin. Choisissez votre ville de départ, assistez au premier spectacle puis laissez vous promener en bus pour assister aux deux autres !

Pratique. Le vendredi 23 novembre à 19h30, le 24 novembre à 16h et le 25 novembre à 17h. Tarif : 8€ et jeunes - de 15 ans : 6€. Réservation et infos au 02.31.82.69.69.