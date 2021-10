L'histoire de l'héroïque Spartacus à Ifs

Nous sommes en -73 avant Jésus-Christ. La scène se déroule à Rome, ville en plein essor, forte de la gloire de l’Empire romain et de son rayonnement aux quatre coins du continent européen. Alors que les jeux du cirque divertissent peuple et empereurs romains, Spartacus et des milliers d’esclaves se soulèvent et vont conduire une révolte pour recouvrer leur liberté. C’est alors que commence une longue errance des fugitifs, traqués sans pitié par les légionnaires romains.



Mis en scène par Claire Dancoisne, ce spectacle d’une heure et demi réunit comédiens, marionnettes, jeux d’objets et chants lyriques. Le décor n’est pas sans rappeller un cirque, avec ses gradins et son arène digne d’un péplum !

Pratique. C’est à l’Espace Jean Vilar, Square de Niederwern, à Ifs, mercredi 11 janvier, à 20h30 et jeudi 12 à 19h30. De 5 à 13 €. Renseignements et billetterie au 02 31 82 69 69 et sur www.espace-jean-vilar.com.