Circulation : attention, travaux dans des rues de Rouen

Avenue des Martyrs de la Résistance, les travaux ont été avancés de deux jours : ils auront finalement lieu les mardi 20 et mercredi 21 novembre, de 21h à 6h. La circulation sera réduite à une file et les rues Linné, Jussieu, Valmont de Bomare seront mises en impasse.

A cause de découvertes faites lors de la rénovation de la voirie, les travaux ont été modifiés. En effet, rue des Faulx et Saint-Vivien, un pavage a été décelé sous l'enrobée arrêtant ainsi les travaux. Finalement, la Ville opérera différemment, en faisant poser une fibre de verre, puis un nouvel enrobé.

A cause de cette modification, les travaux, qui se dérouleront jeudi 22 et vendredi 23 novembre, causeront la fermeture des rues des Faulx et Saint-Vivien, de 21h à 6h du matin. Le marquage au sol prévu pour le lundi 26 novembre, n'aura pas d'impact sur la circulation.