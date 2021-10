Nolwenn Leroy dévoile son album sur facebook

Le nouvel album "Ô filles de l'eau" de Nolwenn Leroy sera disponible le 26 novembre. Pour faire patienter ses fans, l'artiste et son équipe ont mis en ligne 7 nouveaux titres, en plus du single "Juste pour me souvenir".

"Davy jones", "Ophélia", "Sixième continent", "Sur mes lèvres", "Aux filles de l'eau", "Ahès", "D'émeraude" sont donc en écoute, en exclisivité sur la page facebook de Nolwenn Leroy.

L'esthétique celtique, qui ne faisait pas mystère, est clairement présente sur ces nouveaux titres. La voix est toujours aussi belle. L'ambiance générale est un peu... grise.

Les 8 titres sont en écoute ICI