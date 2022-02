L’innovation crée l’emploi

'Depuis octobre 2008, Plug N'Work héberge 25 entreprises, ce qui représente 50 personnes et 4 millions d'euros de chiffres d'affaires cumulés. C'est encourageant et même atypique car les taux de commercialisation sont plutôt de l'ordre de 50% après un an d'existence, » indique Mathieu Desramé, directeur de la pépinière. Les entreprises, qui bénéficient de toute la logistique de Plug N'Work pour pouvoir se concentrer sur leurs activités de production et la réalisation de leur chiffre d'affaires, sont toutes innovantes. Une caractéristique liée à l'emplacement de la pépinière. 'Notre objectif, à Colombelles, est de faire croître ces jeunes sociétés dans un environnement propre à la recherche et à l'innovation, pour qu'elles se développent ensuite sur le Campus ou à proximité, dans la région.” Car la finalité de cette pépinière est d'être capable d'ancrer durablement les entreprises en sortie de pépinière et principalement en Basse-Normandie. L'an prochain, les entreprises bénéficiant de l'encadrement de Plug N'Work vont passer à 35. Pour ce faire, la communauté d'agglomération Caen-la-Mer doit permettre, très rapidement à Plug N'Work de s'étendre sur 450 m2 supplémentaires dès janvier 2010. En attendant, Plug N'Work surfe sur un bon début et le directeur de la pépinière se réjouit de la belle évolution des jeunes entreprises dont elle s'occupe actuellement. 'On sait que les 25 entreprises présentes, qui ont déjà bien grandi, vont doubler en effectif. Elles vont passer de 50 à 100 salariés.” L'ancien site de la SNM semble se jouer de la crise.







Galerie photos