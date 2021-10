Pony Pony Run Run en interview sur Tendance Ouest

Après un véritable succès grâce à leur premier album "You Need Pony Pony Run Run" sur lequel le grand public les a découverts avec le titre "Hey You", Pony Pony Run Run a dévoilé en début d'année un second album celui-ci éponyme.

Depuis début novembre, les fans peuvent également se procurer sur la toile un nouvel EP de remix signé Pony Pony Run Run.

Ecoutez Anthonin (Clavier, Guitare, Chant) au micro Tendance Ouest de Rodolphe dans Just Hits.