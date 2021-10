Idées sorties en Basse-Normandie pour les 17 et 18 novembre

Samedi 17 novembre

Le festival de la viande a lieu à Torigni. Rendez-vous dès 10h30 place de l'Orangerie. Outre le classique concours d’animaux de viande, les bouchers du département de la Manche ont, eux aussi, leur propre concours : celui de l’Entrecôte d’or.

L'association "La Timba" vous propose le festival "La casa de la timba" à Giberville. C'est un évènement dédié aux danses afro-caribéennes. Vous pourrez participer à des stages (de 14h à 19h) et à une soirée dansante, que vous soyez novices ou danseurs.

La Confrérie de Gastronomie "la triperie fertoise" organise son 8e concours de terrine à base mousse de foie de porc (pâte fine) et de terrine de mousse de foie de volailles et terrines créatives dans les 2 catégories. Les meilleurs charcutiers, bouchers, restaurateurs, salariés et apprentis de ces professions s'y affronteront.

Concert de Hip Hop avec l'Entourage et Sytem D au Cargö à Caen. À 20h30 dans la grande salle. Pendant ce temps là au BBC à Hérouville, soirée Dub Order part 4.

Au Normandy de Saint-Sauveur-le-Vicomte, ce sera Kan Tri Men et sa chanson folk dès 20h30.

Ne manquez pas les Fatals Picards en concert à la Luciole d'Alençon. L'ambiance sera festive dès 21h !

Nolwenn Leroy est en concert ! Elle vous fera redécouvrir les plus belles chansons de sa Bretagne natale à Avranches salle de la Chaussaunière à 20h30.

L'équipe de Caen de Hockey sur glace, les Drakkars accueillent Epinal à 20h.

Concert Metal Core au El Camino à Caen. Crowns Cardinals + A Call To Sincerity + The Deafening Whisper seront à écouter à partir de 20h30, entrée 5 €.

C'est du jazz à Cherbourg : Verona & Tore Johansen sont au Vox à partir de 20h30.

Asaf Avidan & The Mojos, l'un de vos coups de cœur du moment se produit à Saint-Lô. Le chanteur israëlien interprétera notamment One day/reckoning song. Ca commence à 20h30.

Dimanche 18 novembre

Les 6h d'Endurance en partenariat avec Tendance Ouest. Départ de la course à 11h30 au karting club de Caen.

A partir de dimanche et durant 1 semaine, c'est la 55e édition du salon des peintres du bocage. L'invité d'honneur est Théo. C'est au forum de Flers, l'entrée est gratuite.

La 12e édition du salon régional biologique se déroule dimanche à la salle polyvalente de Pontorson. Le thème de cette année est : "les énergies renouvelables" et en particulier le petit éolien individuel. Au programme, dégustation culinaire, conférences, balades, animations pour les enfants et surtout une 50aine d'exposants. C'est de 10h à 19h, l'entrée est gratuite !

Tout le week-end

Avis aux amateurs de Billards ! La Salle de Herel à Granville accueille le 5e Open de Granville organisé par Rafale Force 8 et Breizh Pool Animation. Vous retrouvez toutes les infos pratiques sur le site internet de l'equipe rafale force 8.

Le cinéma Gérard Philippe à la Ferté Macé vous propose sa semaine art et essai jusqu'à mardi. 6 films sont au programme du week-end, dont Bovines ou La vierge, les coptes et moi. La programmation complète est à retrouver sur cineferte.fr