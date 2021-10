Le cirque national de Hong Kong au Zénith de Caen

L’objectif du centre de création, qui n'est pas des moindres, est de surclasser les spectacles chinois dans le domaine artistique ; leur devise : « Le monde est notre marché, nous sommes l’usine artistique du monde » La Pyramide de Chaise, « la Bascule Icarier » et « la Bascule » sont les numéros qui ont remporté le plus de prix et représentent encore le plus haut niveau en Chine.

Cette école de l'excellence sera en représentation unique ce vendredi 16 novembre au Zénith de Caen à 20h00.

ASSIS NUMÉROTÉ

TARIF PUBLIC: 41 €

ASSIS NON NUMÉROTÉ

TARIF PUBLIC: 34 €/ enfants 31 €