Sorties : que faire à Rouen ce week-end ?

CONCERTS

Amélie les crayons

La chanteuse investit la scène du Trianon transatlantiqueet nous emmène à pas de loup jusqu’à la mer avec ses textes poétiques et tendrement romantiques.

Pratique. Vendredi 16 novembre, à 20h30. Tarifs de 9 à 18 €, Le Trianon, à Sotteville. Tél. 02 35 73 95 15.

Candye Kane et Nina Attal

La diva américaine du burlesque sera précédée sur scène par la jeune chanteuse Nina Attal (photo), bel espoir féminin mixant blues, soul et funk avec brio.

Pratique. Dimanche 18 novembre, à 16h30, La Traverse, à Cléon. Tarifs 12 à 18 €. Tél. 02 35 81 25 25.

Soirée brésilienne

Sur les rythmes de la samba, avec les groupes Pagode, Bal Forro et Agogo percussion, l’Oreille qui traîne vous emmène en voyage.

Pratique. Samedi 17 novembre, à 19h30, à l’Oreille qui traîne, à Rouen. Tarif 5 €.

Oxmo Puccino

Le “Jacques Brel du hip-hop” sera en concert au 106, pour présenter son dernier album : Un roi sans carosse.

Pratique. Vendredi 22 novembre, 20h, au 106, à Rouen. Tarifs : 18 à 21 €. Infos. www.le106.com.

THEATRE / SPECTACLES

Intrigue hollywoodienne

Lily et Lily est une pièce de théâtre qui transporte au pays des stars et des paillettes et confronte deux sœurs jumelles que tout oppose.

Pratique. Vendredi 16, à 19h30 et samedi 17 novembre, à 15h, Théâtre des deux rives, Rouen.

Place au festival “Coups 2 Soleil”

Organisé par l’association Media sans frontière, ce festival animé par les groupes afrobeat et reggae Anoula et Meissa Fall rassemble musique, contes et solidarité.

Pratique. Vendredi 23 novembre, à 19h, Espace G. Le Conquérant, à Bihorel-Bois-Guillaume. Tarifs 5/10 €

EXPOSITIONS

Lez’Arts solidaires

Le Secours populaire organise une salon pour découvrir les talents créatifs des normands : bijoux, meubles, textiles, ou œuvres d’art. Il y en a pour tous les goûts.

Pratique. Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 novembre, à la Halle aux toiles, Rouen. Tarifs 1/5 €

Peintures sur le vif

Annie Puybareau expose à la galerie Rollin ses toiles lumineuses saisissant sur le vif les atmosphères du Maroc, du Mexique, de l’Espagne ou des quais de Seine à Paris.

Pratique.Jusqu’au 8 décembre, galerie Rollin, à Rouen. Infos sur www.galerie-rollin.com

Le corps à nu

Invité d’honneur par les peintres du Caducée à la chapelle du Carmel, le peintre rouennais Roger Courtois évoque le corps humain à travers 35 ans de recherches plastiques.

Pratique. A partir du 17 novembre, Chapelle du Carmel, à Bois-Guillaume-Bihorel. Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30.

Magiciens du désert

En écho à l’exposition du quai Branly, la galeriste Karem Arrieta expose pour la première fois à Rouen l’art aborigène : des peintures initiatiques et inspirées.

Pratique. Vernissage le vendredi 16 novembre, à 18h. Jusqu’au 22 décembre. Galerie Mezcla, à Rouen. Plus d’infos sur espacemezcla.net

Ouvrières au fil du temps

La corderie Vallois invite l’artiste plasticienne Edith Molet Oghia qui, à travers ses installations, évoque le difficile ouvrage quotidien des ouvrières.

Pratique. Jusqu’au 29 septembre 2013. Corderie Vallois, à Notre-Dame de Bondeville. Tél 02 35 74 35 35

DECOUVERTES

Initiation à la kora

Nicolas Plumet, flûtiste et joueur de Kora (harpe africaine), propose un atelier de découverte de la kora, cet instrument de la musique traditionnelle mandingue, une ethnie de république de Guinée.

Pratique. Samedi 17 Novembre de 15h à 18h, salle Brisout de Barneville, à Rouen. Tarif 30 €

Les 39 marches

Eric Métayer adapte le célèbre “Les 39 marches” d’Alfred Hitchcock. Dans cette version théâtrale seuls quatre comédiens jouent les 150 rôles du film : un spectacle incroyablement drôle.

Pratique. Samedi 17 novembre, à 20H, Théâtre Charles Dullin, Tarif 29/25 E, www.theatre-charles-dullin.com