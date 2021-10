La PS3 accueille "Book of Spells", jeu vidéo de J.K Rowling

Pour le premier opus de sa collection Wonderbook, livre interactif utilisant la technologie de la réalité augmentée, Sony a fait appel à un grand nom de la littérature jeunesse : J.K Rowling. Pour la PS3, la créatrice d'Harry Potter a accepté de replonger les 6-12 ans dans l'univers de son jeune héros.

Comme le jeune sorcier, les joueurs devront apprendre une multitude de sortilèges, dont les fameux Expelliarmus et Incendio, et résoudre des énigmes. Après avoir choisi une baguette magique et sélectionné leur maison (Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle ou Serpentard), les élèves se rendront dans la bibliothèque de Poudlard pour étudier leur livre des sorts.

Chaque page du livre interactif représentera une séquence de jeu. De ce livre jailliront des saynètes en 3D que le joueur découvrira à l'écran grâce à la caméra PlayStation Eye. Pour jeter un sort, il devra prononcer à voie haute l'incantation et l'accompagner du geste correct à effectuer au PS Move.

Book of Spells sortira exclusivement sur PS3 aux prix de 39,99€ et de 69,99€ avec un Pack Découverte. Un pack avec la console en version ultra slim sera disponible pour 299,99€.