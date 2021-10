Les Rolling Stones rajoutent un 3e concert à New York en décembre

Ce concert supplémentaire aura lieu au tout nouveau Barclays Center à Brooklyn le 8 décembre, précise le groupe sur son site internet.

Les places des deux premiers concerts américains, prévus au Prudential Center les 13 et 15 décembre à Newark, dans la grande banlieue de New York, se sont arrachées, en dépit de leurs prix élevés.

Pour le Barclays Center, les places - à vendre à compter du 19 novembre - vont de 113,75 dollars à 831,90 dollars sur le site spécialisé ticket master.

Les places pour les deux premiers concerts sont déjà proposées à la revente à des prix record sur internet.

On pouvait ainsi en acheter deux mardi matin pour 2.999 dollars sur Ebay "dans la fosse", précisait l'annonceur, ou pour 1.699 dollars ("avec envoi gratuit") pour deux autres places moins bien situées.

Les Rolling Stones ne sont plus remontés sur scène ensemble pour un vrai concert depuis 2007 et la fin de la tournée de leur dernier album A bigger bang.

Le groupe de rock va également se produire les 25 et 29 novembre à Londres, pour cette mini-tournée intitulée "50 and counting" ("50 ans et ce n'est pas fini").

En guise de tour de chauffe, ils ont donné deux petits shows fin octobre à Paris: l'un dans la salle du Trabendo, auquel ont assisté 600 fans et invités, l'autre, privé, pour les clients d'un fonds d'investissement au théâtre Mogador.

Les deux ont été extrêmement bien accueillis.