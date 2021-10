Des tableaux et bibelots, des bronzes des XVIIIe, XIXe et XXe siècle, ainsi que des meubles du XVIIIe et XIXe sont mis en vente aux enchères. Le catalogue est à retrouver sur le site interencheres.com.

Pratique. Vente à partir de 14h le samedi 17 novembre à l’hôtel des Ventes, 13 route de Trouville.