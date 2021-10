Justin Bieber, Taylor Swift et Psy rois des MTV Europe Music Awards 2012

Psy, de son vrai nom Park Jae-Sang, a reçu en personne le prix du meilleur clip pour son tube techno pop Gangnam Style, qui est actuellement la deuxième vidéo la plus visionnée sur YouTube avec plus de 701 millions de vues.

"C'est trop... Je suis un débutant ici donc j'ai beaucoup de choses à dire" a-t-il déclaré à la remise de son prix, avant d'entamer une longue série de remerciements. "J'aimerais remercier toute ma famille qui doit vivre avec un métier égoïste, un mec égoïste", a-t-il déclaré, paraissant timide sans ses habituelles lunettes noires, mais toujours en costume impeccable.

Pour le plus grand bonheur de milliers de spectateurs à Francfort, un public essentiellement juvénile et conquis d'avance, il s'était auparavant adonné sur scène à la fameuse danse parodique du "Gangnam Style", qui simule une course à cheval.

Le chanteur canadien Justin Bieber, idole des adolescentes qui à 18 ans tente à présent d'offrir un visage et un style plus matures, a été désigné pour la troisième année de suite meilleur artiste masculin, mais a manqué la cérémonie à Francfort.

Il a également raflé le prix du meilleur artiste pop et celui de la Best World Stage avec son équipe de danseurs de sa tournée mondiale suite à la sortie cette année de son quatrième album, Believe.

Chez les femmes, c'est la chanteuse américaine de country pop Taylor Swift, 22 ans, qui a écrasé la concurrence en remportant les prix de la meilleure artiste féminine, du meilleur concert et du meilleur look.

"C'est mon premier EMA, je suis tellement excitée", a déclaré la jeune femme, qui a clôturé la cérémonie en chantant son single We Are Never Ever Getting Back Together.

Mais la chanteuse canadienne Carly Rae Jepsen, brune fluette de 26 ans, n'a pas démérité en obtenant le trophée de la meilleure chanson avec Call Me Maybe.

La fantasque Lady Gaga, qui avait été la reine des MTV EMA 2011 avec quatre prix, a été la grande oubliée des récompenses cette année. Elle était pourtant nominée dans trois catégories. Idem pour l'autre méga-star Rihanna, bredouille malgré six nominations. Les deux stars n'ont pas assisté à la soirée.

La cérémonie, qui est organisée chaque année dans une ville européenne par la chaîne de télévision musicale MTV, a été émaillée de nombreuses interprétations sur scène. En plus de Taylor Swift, Carly Rae Jepsen et Psy sont apparus le rappeur Pitbull, la chanteuse de R&B Alicia Keys ou encore les groupes de rock The Killers, Muse et No Doubt.

Whitney Houston, disparue en février dernier à l'âge de 48 ans, a reçu à titre posthume le prix "Global Icon Award". We will always love you, a ainsi déclaré Alicia Keys, en détournant le titre de l'une des plus célèbres chansons de l'ancienne diva de la soul.