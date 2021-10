Sorties : que faire à Rouen cette semaine ?

CONCERTS

Robert Schumann et César Franck

Dans le cadre de Midi-musée, Jonathan Fournel au piano et Chi-Li au violon joueront les oeuvres de ces deux grands maîtres.

Pratique. Lundi 12 novembre, à 12h15, auditorium du musée des Beaux-arts. Rens. 02 35 52 00 62

HipHop

Le groupe MOP donnera un concert à la Traverse de Cléon.

Pratique. Jeudi 15 novembre, à 20h30, La Traverse, 37 rue Luis Corvalan, Cléon. Tarifs : 12 à 18 €

Beau duo de Chants d’elles

Anne Sylvestre et Agnès Bilh revisitent leurs plus belles chansons pour un rendez-vous musical inédit.

Pratique. Mardi 13 novembre, à 20h, L’ Avant-scène, à Grand-Couronne, Tarifs 7/10 €. Infos. 02 32 11 53 55

THEATRE / SPECTACLES

Le cabaret des jours heureux

Impertinent et libre, le cabaret des jours heureux mêle chant et jeu théâtral, promouvant l’utopie comme acte de résistance et pour un monde meilleur.

Pratique. Mardi 13 novembre, à 19h30, Salle Louis Jouvet, à Rouen. Réservation au 02 35 98 45 05

33 tours et quelques secondes

C’est une pièce sans acteur : la voix électrique des appareils de communication évoque le suicide d’un jeune libanais et l’histoire d’un pays déchiré.

Pratique. Jeudi 15 novembre, à 20h, Théâtre de la Foudre, à Petit-Quevilly. Tarifs : 13/9 €. Infos. www.scenationale.fr

Une Carmen moderne

Le chorégraphe Sergio Simon, propose une lecture contemporaine du personnage de Carmen, entre désir et pouvoir, soif de liberté et passion.

Pratique. Jeudi 25 novembre, à 20h, Théâtre des arts, Rouen. Tarifs de 10 à 30 € ; www.operaderouen.fr

CINEMA

Sang et Pop-corn

Pour les mordus de vampires, le Grand Mercure propose une soirée Twilight(chapitre 5 tome 1 et 2).

Pratique. Mardi 13 novembre, à 19h15, Cinéma Grand Mercure, Elbeuf. Tarif : 15,30 €. Réservation sur www.noecinemas.com

Catherine Corsini à UGC

A l’occasion de l’avant-première des “Trois mondes”, la réalisatrice Catherine Corsini viendra débattre avec les spectateurs.

Pratique. Lundi 12 novembre, à 20h, UGC St Sever, à Rouen. Tarifs4,5/9,7 €. Réservation conseillée

Tiré par les cheveux

L’Absurde Séance présente en avant-première le film Maniac dans lequel Elijah Wood interprète un psychopathe qui ne parvient pas à refreiner ses pulsions et collectionne les scalps de ses victimes.

Pratique. Jeudi 15 novembre, à 20h30, interdit aux - de 16 ans, Cinéma Omnia, à Rouen. Tarifs de 4 à 8,50 €

EXPOSITIONS

Amanda Pinto Da Silva au Rive gauche

Artiste originaire du Brésil, connue pour ses décors scénographiques, elle présente ici une autre facette de son travail : peintures, sculptures et installations.

Pratique. Jusqu’au vendredi 14 décembre, Le Rive Gauche, à Saint-Etienne-du-Rouvray. Entrée libre. Infos. 02 32 91 94 90

René Olivier révélé

Ce peintre natif d’Elbeuf, d’abord proche de l’Ecole de Rouen puis de Maurice Denis, porte un intérêt particulier aux hommes et aux fêtes qui les rassemblent.

Pratique. A partir du samedi 10 novembre, à La Fabrique des savoirs d’Elbeuf. Renseignements au 02 32 96 30 40

Voyage dans les cyclades

Mireille Saurat expose des aquarelles originales, extraites de ses carnets de voyage consacrés aux Cyclades.

Pratique. Jusqu’au 30 novembre, Centre social Saint Vivien, à Rouen, tél. 08 10 25 76 80

CONFERENCES

Rites funéraires

De l’antiquité égyptienne à la Renaissance, cette visite guidée offre un panorama des pratiques funéraires et permet de découvrir les objets exceptionnels du musée.

Pratique. Mardi 13 novembre, à 12h30, Musée des antiquités de Rouen. Tarif 5 € ; réservation 02 35 15 69 22

Chaïm Soutine et la première école de Paris

L’APAC propose une conférence sur le peintre d’origine lituanienne Chaïm Soutine. Animée par Alain Bourdie, elle permet de revenir sur les épisodes marquants de sa vie : la rencontre avec Modigliani et son installation dans le quartier du Montparnasse

Pratique. Mardi 13 novembre, à 19h, auditorium du musée des Beaux-arts, tarif Adhésion 9 €, séance 8/4/ gratuit pour les étudiants, tél. 02 35 52 04 38.