Le drapeau "climat" au fronton de l'Hôtel de Ville

A l'occasion du Sommet International des Nations Unies sur le climat à Copenhague qui s'ouvre aujourd'hui et se tiendra jusqu'au 18 décembre, le drapeau "climat" flotte au fronton de l'Hôtel de Ville de Caen.

Philippe Duron, Député-maire de Caen et Rudy L’Orphelin, maire-adjoint participeront avec Jean-Karl Deschamps et Yannick Soubien, Vice-présidents de la Région Basse-Normandie et Anne Hébert, Présidente de la Communauté de Communes de Sèves et Taute (50), à une audio-conférence qu’ils tiendront depuis Copenhague mercredi 9 décembre à 17h.