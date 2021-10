Six mois de prison ferme pour un maire du Calvados

Rémy Anfray, 58 ans, chef d’entreprise, maire et président de la communauté de communes de Saint-Sever, était accusé de banqueroute, abus de biens sociaux, et de malversation dans l’exercice de sa fonction publique. En sa qualité de président de la communauté de communes, il s'était notamment accordé des indemnités sans les faire valider par le vote des autres élus. Coupable de concussion, il a été condamné, jeudi 8 novembre, par le tribunal de Caen, à 12 mois de prison, dont 6 avec sursis et mise à l'épreuve durant deux ans. En outre, il lui est interdit définitivement d'exercer toute fonction publique et se voit priver de ses droits civiques, civils et familiaux durant cinq ans. Enfin, il a obligation d'indemniser la communauté de communes de Saint-Sever à hauteur de 8 500 €.

M. Anfray a dix jours pour faire appel de cette décision.