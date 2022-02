Les cours sont restées vides ...

A ce jour 42 établissements et un internat du Calvados sont fermés sur décision de la Préfecture. Sur l'agglomération caennaise, les fermetures sont intervenues par vagues : la dernière en date, mercredi 25 novembre, a concerné l'école maternelle de Lion sur mer et l'école maternelle Samuel de Champlain à Carpiquet. Avant celle-ci, la première école concernée a été l'école primaire Les Drakkars à Cormelles-le-Royal le jeudi 19 novembre (réouverture prévue ce jeudi 26 novembre au matin).



Soudain, une véritable déferlante

L’école élémentaire du Val à Hérouville Saint-Clair a été la deuxième école de l’agglomération à renvoyer ses élèves le vendredi 20 novembre (réouverture prévue ce jeudi 26 novembre). La troisième vague, celle du samedi 21 novembre, a eu l’effet d’une déferlante puisqu’elle a frappé simultanément six écoles : l’école primaire Reine Mathilde, l’école maternelle Authie Sud, l’école élémentaire Authie Sud, l’école maternelle Lébisey à Hérouville, l’école maternelle Boisard à Hérouville également et enfin l’école primaire Paul Langevin à Mondeville. Les réouvertures de ces écoles sont prévues ce vendredi 27 novembre. Mardi 24 novembre, le couperet est de nouveau tombé sur six établissements de l’agglomération, trois à Hérouville : l’école élémentaire Boisard, l’école primaire Camille Blaizot et l’école maternelle Pierre-Gringoire. A Caen, l’école maternelle Authie Nord, l’école élémentaire Michel Trégore et l’école maternelle des Viking ont aussi été touchées. Nathalie Foucambert est la directrice de cette dernière école. “ Nous avions 21 absents dont une dizaine avait un état grippal confirmé”, explique t-elle. S’agit-il du H1N1 pour tous ou de la grippe saisonnière ? Seules des analyses au cas par cas pourraient le confirmer mais dans ce type de situation, une seule mesure est de mise : la prévention.



