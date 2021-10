Découvrez le village de Noël des Champs-Elysées 2012

La plus belle avenue du monde se transforme pour la quatrième année consécutive, à l'occasion des fêtes de fin d'année. Chalets, sapin géant et patinoire seront installés pour divertir le public, jusqu'au 6 janvier 2013.

L'événement Paris-Village de Noël, qui s'offre cette année comme parrains Patrick Timsit et Elsa Zylberstein, présentera 180 petits chalets où des exposants, membres de la Chambre des métiers et de l'Artisanat, dévoileront leurs produits et créations.

Un sapin géant, coupé dans les Vosges et présenté comme "le plus haut de France", trônera sur les Champs-Elysées. A son pied, mille cadeaux seront remis à autant d'enfants défavorisés. Mais l'arbre ne serait rien sans le Père Noël. Ce dernier volera dans les airs, dans son traîneau, lors d'une animation inédite, tous les soirs.

Des attractions variées seront aussi installées pour amuser petits et grands, notamment la grande roue. Une grande patinoire ainsi que de grandes vitrines de treize mètres, dévoilant des animaux polaires, seront mises en place sur l'avenue.

Quelques quinze millions de visiteurs sont attendus durant les sept semaines de l'événement.