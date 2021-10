Cancers rares : "le patient n’est plus isolé"

Dans sa patientèle, l’établissement compte quelques cas plus singuliers : les cancers rares. "Ce sont des cancers qui touchent trois à quatre personnes sur 100 000", explique le Pr Florence Joly. Chez l’adulte, le centre Baclesse prend en charge 17 pathologies dont la plus répandue, même si elle reste rare, est le sarcome. "Nous sommes à son sujet le centre expert régional. Comme nous avons aussi été désignés tête de réseau pour les cancers rares de l’ovaire", précise l’oncologue.

Aujourd’hui, quand un cancer rare est diagnostiqué, le cas remonte systématiquement à l’organisme national chargé de leur prise en charge. A l’échelle locale, une réunion de concertation est organisée toutes les semaines. "La prise en charge est concertée. Le patient n’est plus isolé comme avant. Il a le même accès aux soins que tout le monde". Les soins de proximité sont par contre plus limités. "Mais notre but, c’est d’éviter au patient d’aller à l’autre bout de la France".