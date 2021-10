Le nouveau clip live de Coldplay "Paradise"

La fin de cette année 2012 est musicalement très chargée. Entre autres événements, vous n'ignorez pas la sortie du CD/DVD du groupe Colplay, tourné en partie au Stade de France, dans les bacs le 19 novembre.

Pour en assurer la promo et illustrer l'énorme hit "Paradise". La formation anglaise vient de dévoiler son nouveau clip, qui n'est autre qu'un extrait de ce live.

Une tournée historique que nous aurons beaucoup de plaisir à revivre sur écran. Petit aperçu avec "Paradise".

"Paradise" est le deuxième extrait de l'album "Mylo Xyloto", sorti il y a un peu plus d'un an et écoulé à 350.000 exemplaires en France.