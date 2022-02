La star de la pop David Bowie dévoile aujourd'hui un nouveau clip "The Stars (Are Out Tonight)" réalisé par l'italienne Floria Sigismondi (Muse, the Cure, Pink, christina Aguilera).

Sombre et violent

L'actrice anglaise Tilda Swinton tient une place importante dans ce clip avec David Bowie. Une vidéo sombre et étrange dans un univers irrationnel et parfois violent.

Âmes sensibles, s'abstenir.