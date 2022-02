Café Bois Charbon, sur le bassin Saint-Pierre

Des petites tables carrées favorisent la conversation à deux ou quatre. Le cadre est rustique à souhait.



Une formule à 7€ !

En ces temps de crise pour les porte-monnaie,son propriétaire, Richard Bretteville, a eu la bonne idée de proposer un produit qui répond aux exigences du moment. Il a lancé la formule à 7€. Pour ce prix modique, on a d’abord le choix entre quatre plats. L’ardoise propose chaque jour tartiflette, entrecôte, tagliatelles et jambon fumé ou côte de porc. Je me suis décidé en faveur de l’entrecôte servie avec des pommes de terre et une petite salade. Et je n’ai pas été déçu devant une assiette appétissante et bien garnie. Mes camarades de table, qui ont choisi la côte de porc et les tagliatelles, les ont également appréciées. Nous ont été proposés ensuite un café et une pâtisserie, en l’occurence un crumble pomme et fruits rouges. Ce que nous avons dégusté avec plaisir. Aimablement reçu et servi rapidement, je compte bien revenir dans ce restaurant pour profiter à nouveau de cette formule originale.

Pratique : Café Bois Charbon, 30 Quai Vandeuvre, à Caen. Tél. 02 31 86 36 82. Ouvert du lundi au samedi. Les formules à 7€ sont proposées tous les jours de la semaine.



