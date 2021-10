C'est la fête de l'arbre et du cidre à l'éco-musée du Perche

Pour cette nouvelle édition, la transformation de l’arbre sera mise à l’honneur. L’association Balades Artisanales sera présente avec ses maîtres d’œuvre qui feront vivre leur savoir-faire du bois et leurs créations tout au long de la journée. A coté de cet aspect artisanal, on découvrira des aspects parfois méconnus du monde forestier comme la maladie de Lyme. Cécile Musy, présidente de l’association France Lyme, exposera cette question d’actualité. Afin de mieux affronter le milieu forestier, le film de Yann Arthus Bertrand, président fondateur de la fondation GoodPlanet - Des Forêts et des Hommes - sera diffusé en continu. Cette œuvre met en évidence l’importance des forêts pour la vie et la survie de notre société et du monde.

Vous verrez aussi la pomme dans tous ses états, avec des dégustations à l'état solide et liquide ! Des ateliers pour enfants sont également à leur disposition.

Pratique. RDV demain de 10h à 17h30 à l'éco-musée du Perche, Saint Cyr la rosière.

Son : Julien Hamelin, animateur environnement à l'éco-musée du Perche